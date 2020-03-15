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وزير التموين: لن نسمح باختلاق أزمة في السلع الأساسية

الأحد 15/مارس/2020 - 09:38 م
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وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية
داليا الحسين
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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن المخزون استراتيجي من السلع يكفي حتى عيد الأضحى المقبل، متابعا: "لن نسمح لأحد باختلاق أزمة في السلع الأساسية".

وأضاف "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن السلع الرمضانية متوافرة بتخفيض يصل إلى 25% في 1500 منفذ بيع، لافتا إلى أنه سيقام معرض "أهلا رمضان"، بالإضافة إلى شوادر منتجات رمضان.

وفي وقت سابق، استعرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى توافر كميات من القمح تكفي لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفي كميات السكر ( سكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد)، بما يكفي حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.

ووفقا، لما عرضه وزير التموين، يبلغ رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفي لمدة تصل لنحو 5 أشهر، كما أوضح الوزير أن الأرز الأبيض يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل، بينما تكفي كميات الدواجن المجمد لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل.

وأشار الوزير إلى أن اللحوم الحية السوداني تكفي لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفي لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التموين رصيد السلع توافر السلع ازمة السلع

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