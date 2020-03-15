قرار جديد من اتحاد الكرة لمكافحة فيروس كورونا

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى منع الأندية بمختلف الدرجات والأعمار السنية لعب مباريات ودية خلال فترة تعليق النشاط الرياضي فى مصر لمدة 15 يوم.

وأكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم ل "الفجر الرياضي" انه بالفعل تم إرسال خطاب للأندية اليوم من أجل منع أى مباريات وهو ما يترتب عليه وقف النشاط وكل أنواع المباريات في جميع الأعمار السنية.

وكان الاتحاد قد أصدر بيان رسمي، امس، بتعليق النشاط الرياضي، وجاء كالأتي :

تعليق نشاط كرة القدم 15 يوما

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.