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آخرها "المحاكم".. ما هي الجهات المنضمة للإجازة

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:12 ص
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بوابة الفجر
زينب وهبه
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عقب قرار الرئيس السيسي بتعليق الدراسة في كل المؤسسات التعليمية في الدولة لمدة أسبوعين بداية من الأحد 15 مارس لضمان سلامة الطلبة في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، فقد انضمت جهات للإجازة بجانب مؤسسات التعليم، وكانت أهمها:

- البنوك 
اتخذ البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر سلسلة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا بهدف ضمان خطط إستمرارية العمل والطوارىء بالبنوك، وتيسير الحصول على الخدمات المصرفية، والعمليات المصرفية وكان من بينها إلزام العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة حيث يتم منحهم 14 يومًا إجبارية وألا يعودوا للعمل إلا بعد إجراء فحص 
.PCR

- المحاكم
أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتعليق العمل بالمحاكم 15 يومًا إبتداءًا من غدٍ الإثنين 16 مارس بسبب فيروس كورونا لضمان سلامة العاملين والحد من إنتشار الفيروس.

حيث جاء في البيان الصادر عن وزارة العدل " أنه حرصًا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية،ولذلك نسق المستشار عمر مروان وزير العدل مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والاسبوع القادم، دون حضور أطراف التظاهر، وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.

وقد أجلت محكمة النقض أيضًا جلساتها بداية من الغد الإثنين 16 مارس ولمدة أسبوعين تنتهي الإثنين 30 مارس وفقًا لتعليمات المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، أن القرار يشمل تأجيل جلسات المحكمة على أن يستمر العمل بالمحكمة فيما عدا ذلك، لافتًا إلى أن العمل الإداري بالمحكمة مستمر.

وكان قد وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رسالة للشعب المصرى قائلا: "الإجازة لمدة أسبوعين فى المدارس والجامعات ليست للخروج والرفاهية، وارجو الاهتمام بالنظافة والصحة العامة".

وأكد مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم تعقيم كافة المدارس والجامعات خلال هذه الإجازة، مناشدا كبار السن بالبعد عن أى تجمعات والوقاية والتقليل من فرص التواجد فى التجمعات الكبيرة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء،إلى أن الحكومة لن تتوانى فى اتخاذ أى إجراءات لحماية المواطنين.

يشار إلى أن الرئيس السيسى وجه أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

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الكلمات المفتاحية

المحاكم الكورونا الفجر

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