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الزمالك يسدد مستحقات لاعبيه الخميس

الأحد 15/مارس/2020 - 09:35 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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وعد مسئولو نادي الزمالك لاعبيهم بصرف باقي المستحقات المالية المتأخرة لهم في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع اللاعبين في الساعات الماضية وتم الاتفاق على منحهم باقي المستحقات المالية نهاية الأسبوع الجاري وقبل إستئناف التدريبات.

وحصل الزمالك على راحة من التدريبات لمدة أسبوع على خلفية تعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين بسبب فيروس الكورونا.

وكان الزمالك قد تأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا وملاقاة الرجاء المغربي في مواجهة صعبة ومرتقبة.
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