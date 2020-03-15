رئيس محكمة أسوان الابتدائية إلى "الفجر": إجراءات احترازية وتعقيم المحكمة من فيروس كرونا



وأشار أنه تم مخاطبة وكيل وزارة الصحة بإيفاد مندوبي الصحة الذين حضروا بالفعل وقاموا بتعقيم مقر محكمة أسوان وقاعات الجلسات ومواقع الجمهور والمتقاضين، كما تم وضع ملصقات وزارة الصحة الخاصة بالتعليمات الوقائية الصادرة في هذا الشأن.



وتم تكليف عمال النظافة بالمحكمة بتعقيم ونظافة مقر المحكمة وخاصة حمامات الجمهور والموظفين بأدوات التنظيف الخاصة بهذا الشأن.



وتكليف موظفي المحكمة القيام ببعض الإجراءات الاحترازية في تنظيم دخول وخروج الجمهور والعمل على تقليل الازدحام بأماكن الجمهور بكل مواقع المحكمة.



وأكد أنه تم الإعلان عن تلقي طلبات الحصول على صور الأحكام والشهادات من خلال موقع المحكمة الالكتروني.



ومن جهه أخرى أعلنت وزارة العدل، تأجيل جميع الدعاوي أمام المحاكم لمدة أسبوعين دون حضور أطرافها مع استمرار العمل إداريًا؛ حرصًا منها على صحة وسلامة المواطنين، والحد من تفشي فيروس "كورونا".



كما ذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأحد: "في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، والمحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، وبعد أن تم التنسيق بين المستشار عمر مروان وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها".



قال المستشار أسامة ابراهيم رئيس محكمة أسوان الابتدائية في تصريح خاص لـ "الفجر" إن الإجراءات الاحترازية الموثقة التي اتخذتها محكمة أسوان الابتدائية وجزئياتها، وأصدار أوامر إدارية مثل جعل رول الجلسات على جزئين رول أ ورول ب.