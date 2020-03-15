التموين: كل من يستغل حاجة المواطنين سيتم التعامل معه بالقانون

شدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، على أن كل من يستغل حاجة المواطنين من السلع الأساسية سيتم التعامل معه بالقانون، مشيرا إلى أن من يرفع الأسعار سيتم محاسبته في نيابة أمن الدولة العليا.



وقال "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد إنه سيتم مصادرة البضائع التي تم رفع أسعارها فضلًا عن غرامة، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن التجار المخالفين في جهاز حماية المستهلك، معقبا: "سهلوا على المواطن بلاش تصعبوها".



وحذر التجار الذين يقومون برفع أسعارهم قائلًا: "أنا بحذرهم وهنعمل حملات رقابية.. واللي بينه وبينهم القانون"، لافتًا إلى أنه سيتم التشديد على المتاجر فيما يخص الأسعار والفواتير والمخزون.



وفي وقت سابق، استعرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى توافر كميات من القمح تكفي لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفي كميات السكر ( سكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد)، بما يكفي حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.



ووفقا، لما عرضه وزير التموين، يبلغ رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفي لمدة تصل لنحو 5 أشهر، كما أوضح الوزير أن الأرز الأبيض يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل، بينما تكفي كميات الدواجن المجمد لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل.

وأشار الوزير إلى أن اللحوم الحية السوداني تكفي لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفي لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.

