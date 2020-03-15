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وزير التعليم: لسنا في إجازة.. ولكننا في مرحلة التعلم عن بُعد

الأحد 15/مارس/2020 - 09:31 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "نحن لسنا في إجازة، ولكننا في حالة استبدال التواجد بالمدارس التعلم عن بعد؛ للحد من التجمعات، والحماية من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد: "نحاول تغيير طريقتنا في التعلم التي كانت تعتمد على التلقين والحفظ".

وأشار إلى أن الوزراة تمتلك مادة رقمية غنية للمرحلة الثانوية، وكانت تمتلك مادة غنية للمرحلة الإعدادية أيضًا، موضحًا أن بنك المعرفة يحتوي على مواد رقمية للمراحل الدراسية، سيتم الاستفادة منها في الفترة الحالية.

وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بداية من اليوم الأحد، ردود أفعال إيجابية، بين مرتادى موقع التدوين تويتر، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.

ورحب عدد من المشاهير والفنانين بقرار تعليق الدراسة، فغرد الفنان محمد البزاوى:" شكرا على قرار وقف الدراسة في الجامعات والمدارس وأرجو وقف أي سنتر دراسي برضه لأنهم هايشتغلوا على التوقف ده.. أكيد أكل العيش مهم بس الأهم إننا نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا عشان نعرف نأكل عيش بعد كده".

فيما غردت إنجى علاء، تعليقا على القرار:" ربنا يحفظ ولادنا وبلدنا من كل سوء".

وقال الإعلامى رامى رضوان:" كل اللي كانوا منتظرين تعطيل الدراسة القرار صدر من رئيس الجمهورية".

وظهر اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، في المركز الأول في قائمة الترند المصرى، أمس السبت، بعد دقائق من إعلان قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع.


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