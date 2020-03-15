نور محمود لـ"الفجر الفني": نذهب بقوة للمنصات الرقمية بالنجوم والمشاهدين

عبر الفنان نور محمود، عن رأيه تجاه المنصات الرقمية وتأثيرها الذي ظهر بقوة بعد ذهاب النجوم الكبار إليها والمشاهدين من شباب وكبار السن.



وقال نور محمود، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني ": الاتجاه نحو المنصات الرقمية جذب النجوم والصُناع إليها مثل وجود كبار بحجم منه شلبي، وأسر ياسين، وسوسن بدر، مع حفظ الألقاب وتقوم بتقديم مسلسل من 10 حلقات.



وتابع: "ويعرض للفنان باسل الخياط، حاليًا مسلسل، وأيضًا السواد الأعظم وهم الشباب الذي أصبح التليفون لا يفارق أيديهم ويشاهدون شاهد، ونت فليكس في 10 حلقات ومواسم أصبح بشكل كبير جدًا، وذاهبين إليها بقوة.



وأضاف: "سواءً من الصُناع يقدمون أعمال درامية جيدة ومحترمة أو المشاهدين يذهبون بشكل كبير إلى المنصات الرقمية ومن ناحية آخرى الشريحة في تزايد لم تكن شباب فقط بل تجذب أيضًا كبار السن، وبسبب ذلك نذهب بقوة إليها.



وفي سياق منفصل يواصل الفنان نور محمود، تصوير مسلسل "القاهرة كابول" في ستديو الأهرام مع الفنانة حنان مطاوع، والفنان نبيل الحلفاوي، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.



مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، شيرين، أحمد رزق، تأليف عبد الرحيم كمال، إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج حسام علي.



يجسد نور محمود، خلال مسلسل القاهرة كابول شخصية مدرس يقع في غرام زميلته وتجسدها حنان مطاوع، ووالدها نبيل الحلفاوي، وتحدث أحداث بعد ذلك في إطار تشويقي.



وعُرض مؤخرًا للفنان نور محمود، مسلسل " في كل أسبوع يوم جمعة" على احدى المنصات الرقمية، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر التريندات خلال عرض العشر حلقات، ونسب مشاهدات عالية جدًا وتداول رواد السوشيال ميديا عبر صفحاتهم الشخصية البوستر الدعائي للعمل، ونال إعجاب الجمهور بطريقة كبيرة الذي أشاد بكل صناع العمل.



"في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة منه شلبي، أسر ياسين، سوسن بدر، نور محمود، مي الغيطي، أحمد خالد صالح، شريف سلامة، رشدي الشامي، عبد العزيز مخيون، محمد حاتم، محمد رضوان، وهو من إخراج محمد شاكر خضير.

