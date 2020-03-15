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هل يصدر قرار بحظر التجوال في مصر الثلاثاء المقبل؟.. وزير التموين يجيب (فيديو)

الأحد 15/مارس/2020 - 09:29 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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نفى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ما تردد أن الحكومة ستقوم بحظر تجوال في مصر يوم الثلاثاء القادم، مؤكدًا أن هذا الأمر عار عن الصحة تماما.

وقال "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد إن المتاجر مفتوحة والسلع متوافرة فيها وجميع المصانع والسلاسل التجارية تعمل.

وأضاف:" بعض المنظفات ارتفعت أسعارها وسيتم التعامل بالقانون مع أى مخالف، مشيرا إلى أنه يجب التكاتف والتعاون من أجل عبور هذه الازمة ويجب تحري الدقة والابتعاد عن الشائعات".

وحذر التجار الذين يقومون برفع أسعارهم قائلًا: "أنا بحذرهم وهنعمل حملات رقابية.. واللي بينه وبينهم القانون"، لافتًا إلى أنه سيتم التشديد على المتاجر فيما يخص الأسعار والفواتير والمخزون.

وفي وقت سابق، استعرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى توافر كميات من القمح تكفي لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفي كميات السكر (سكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد)، بما يكفي حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.

ووفقا، لما عرضه وزير التموين، يبلغ رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفي لمدة تصل لنحو 5 أشهر، كما أوضح الوزير أن الأرز الأبيض يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل، بينما تكفي كميات الدواجن المجمد لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل. 

وأشار الوزير إلى أن اللحوم الحية السوداني تكفي لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفي لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.
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الكلمات المفتاحية

وزير التموين حظر التجوال أحمد موسى

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