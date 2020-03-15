Advertisements
Advertisements
Advertisements

السلطات الأردنية تلقي القبض على المصاب بفيروس كورونا الهارب

الأحد 15/مارس/2020 - 09:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلن مصدر أمني أردني، مساء اليوم الأحد، أن السلطات ألقت القبض على المصاب بفيروس كورونا بعد هروبه من المستشفى.

وكان وزير الصحة الأردني، سعد جابر، قد أعلن، في وقت سابق الأحد، عن هروب مصاب بكورونا قبل دخوله العزل، مؤكداً ارتفاع عدد المصابين إلى 10.

إلى ذلك نشر الأمن العام في الأردن تعميماً عن مصاب أردني بكورونا عقب فراره من مستشفى العزل قبيل عزله في مستشفى الأمير حمزة.

ومن جهته، أعلن مدير مستشفى الأمير حمزة، عبد الرزاق الخشمان، هروب المواطن الأردني المصاب بكورونا تامر بسام وجيه السعودي من المستشفى قبل عزله.

وأوضح الخشمان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المواطن هو من بين الحالات التي تم الإعلان عنها الأحد، وقد قدِم من بريطانيا قبل أيام، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وثبتت إصابته بالفيروس، لكنه هرب قبل عزله وتقديم العناية الطبية اللازمة له.

إلى ذلك لفت إلى أن الكوادر الطبية العاملة في المستشفى اكتشفت أن المريض أقدم على الهروب رغم التحذيرات المعلنة بضرورة عدم مخالطة الآخرين له للحيلولة دون نقل العدوى.

وحذر الأشخاص المقرّبين للمريض من مخالطته أو التستر عليه، مؤكداً قيام المستشفى بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة للتعامل معه، وتشديد الحراسة الأمنية على مواقع الحجر والعزل.

كما شدد الخشمان على ضرورة عودة المريض إلى موقع العزل ليتلقى العناية الطبية اللازمة، وحتى لا يسهم في نقل العدوى لغيره.

وأعرب عن أسفه لإعلان بعض البيانات الشخصية للمريض، لكن الضرورة وحماية المواطنين تقتضي ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا اليو الهارب المستشفى القبض الأردن

أخبار تهمك

تحرك عاجل من السودان لحل أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ 41 دقيقة

بعد توقف الدوري.. فرمان ناري من فايلر للاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. خبر صادم لسكان محافظة الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفرض شرطا وحيدا على فايلر لتجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| فنانة شهيرة تفضح مسؤولي "كمبوند دريم" وتكشف المستور: "العيشة كابوس"

منذ أقل من ساعتين

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد خطوبتها من أبوهشيمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع إصابات كورونا بقطر إلى 401 حالة

منذ حوالي 3 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل في إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس "كورونا"

منذ ساعة

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أساتذة ومتخصصون في ورشة كورونا بنقابة الأطباء (صور)

"العربية": ارتفاع عدد المصابين الإيرانين بفيروس كورونا لـ25 شخصًا

الصحة السعودية: لم نسجل خلال الـ 24 ساعة الماضية إصابة بـ كورونا

بعد اكتشاف الحالة الثالثة.. جهود "الصحة" لتماثل المصابين بكورونا للشفاء

حميات شبين: 40 سريرا في قسم العزل.. ونقدم التوعية عن الكورونا

"الصحة السعودية": نسبة الشفاء من كورونا وصلت حتى الآن 56%

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 م

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

06:55 م

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

02:06 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

تحرك عاجل من السودان لحل أزمة سد النهضة

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status