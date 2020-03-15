رضا عبد العال: الدوري لن يعود مرة أخرى

قال رضا عبد العال نجم فريق الأهلي والزمالك السابق إنه يتوقع عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز مرة أخرى بعد تعليق النشاط الرياضي في مصر.



وكان اتحاد الكرة أعلن أمس السبت تعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة 15 يومًا تزامنًا مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحاربة فيروس كورونا.



وقال رضا عبد العال عبر إذاعة "أون تايم":" من الصعب استكمال الدوري مرة أخري في ظل تلك الظروف وابقوا قابلوني لو النشاط كمل تاني".



وتابع: "صحة الناس أهم من السبوبة والفلوس أرجوكم حافظوا على سلامة المجتمع وعلى رئيس الوزراء أن يقوم بإيقاف النشاط الرياضي نهائيا لحين إشعار آخر".