مران خفيف للإسماعيلي في المغرب.. والعودة إلى مصر غدا





اضطر لاعبو الاسماعيلي لخوض مران خفيف وذلك عقب قرار تأجيل مواجهة الرجاء البيضاوي بالبطولة العربية لأجل غير مسمى.



وكان الاتحاد العربى قد قرر تأجيل منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الابطال بعد تفشى فيروس كورونا.



المران اشتمل على بعض التدريبات الخططية قبل أن يختتم بتدريبات ترفيهية لاسيما بعد فك الضغط من على كاهل اللاعبين.



وسوف تغادر بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى من المغرب فى تمام الواحدة من صباح غدٍ الأثنين وذلك عبر الخطوط الجوية لمصر للطيران تمهيدا للعودة للقاهرة.



هذا ومن المقرر أن تستغرق رحلة الوصول لمطار القاهرة الدولى ما يزيد عن خمس ساعات.