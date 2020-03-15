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حسام داغر يثبت بالأوراق نسبه لسيدنا محمد

الأحد 15/مارس/2020 - 10:16 م
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حسام داغر
حسام داغر
لمياء علي
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كشف الممثل حسام داغر عن مفاجأة من العيار الثقيل لجمهوره وهي انتسابه لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر داغر مستندات وأوراق تثبت نسبه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلق قائلًا: يا رب لك الحمد حمدًا جزيلاً اعتماد أوراق انتسابي و ليا الشرف ما بعده شرف لنسل سيدنا محمد صلي الله عليه و سلم فأنا الشريف حسام الدين ابن الشريف مصطفي لأخر أسماء شجرة عيلتي الي نسل الامام جدي الحسين ابن جدي الامام علي بن ابي طالب و جدتي السيدة فاطمه الزهراء بنت اشرف الخلق جدي و لي الشرف سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه و سلم.

وأضاف: يا رب هذا الشرف الكبير يحملني المسئوليه اني اكون خير مثال و خير واجهه و اطلب من اي حد تسببت له اي حزن او شقاء يسامحني فقد نويت بدأ صفحه جديده في حياتي يا رب تجاوز عن سيئاتنا و أتمني أن يتقبلني الله في معيته و أنول شفاعتك يا حبيبي يا رسول لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

جدير بالذكر أن حسام داغر يستعد للمشاركة في مسلسل النهاية، وتدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة "يوسف" لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويتم خطفه في أحداث المسلسل.
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