في عيد ميلاد "سبيستون".. كيف أنشأت قناة شباب المستقبل (صور)

تخيل أن الكون لا طعم له أو لون.. أو أن التليفزيون من غير سبيستون.. هذا محال صديقي تعال.

"سبيس ستون" القناة التليفزيونية العربية المفتوحة المتخصصة في أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة والأنمي الياباني والفقرات الخاصة بالأطفال والمراهقين.



بدأ بث القناة الرسمي في 15 مارس عام 2000 م، بفقرة أطفال ضمن تليفزيون البحرين الحكومي، وبعدها انطلقت كقناة مستقلة في عام 2002 م، لها مقر في دمشق وتلاه مقر آخر في دبي افتتح عام 2004 م.



يرجع سبب تسمية القناة بهذا الاسم "سبيستون" أو space toon بالإنجليزية، إذ يترجم الاسم الفكرة الأصلية أو الغرض من إنشاء القناة، وهي التبحر في فضاء الكرتون، حيث كلمة space تعني الفضاء، وكلمة toon اختصارًا لكلمة cartoon، والمقصود بها أعمال الرسوم المتحركة.



تقوم فكرة القناة على التبحر في الفضاء والتنقل بين الكواكب العشر التي خصصتها لعرض مُسلسلاتها، وتحدد القناة أصناف الرسوم المتحركة حسب العمر أو المحتوى، من خلال عشرة كواكب مختلفة، منها "أكشن" و"مغامرات" و"رياضة" و"علوم" و"تاريخ" و"أفلام" و"كوميديا" و"أبجد" و"زمردة" "بونبون"، اعطت القناة من خلال هذه الفئات العشر اهتمامًا للهوية العربية والقيم الإنسانية النبيلة، فيما يتماشى ويتفق مع الثقافة العربية.



عملت إدارة القناة على إسعاد الطفل العربي خاصة وجمهور الأطفال في الشرق الأوسط عمومًا، من خلال ما تقدمه من محتوى يهتم بترسيخ القيم والمبادئ النبيلة للطفل باللغة العربية الأصيلة، وظهر هذا الاهتمام في منتجة الأعمال الأجنبية واليابانية منها، والاهتمام باستخدام اللغة العربية الفصحى الخالصة، وكذا الفواصل بين الفقرات التي تحمل مبادئ الصوم والصلاة والحج وغيرها من أساسيات العقيدة الإسلامية العربية.



ارتبطت القناة ارتباطًا وثيقًا بمركز الزهرة، حيث أصبحت الواجهة الأولى لعرض المسلسلات والأفلام والبرامج التي يقوم المركز بدبلجتها وإخراجها وذلك مُنذ تأسيسها عام 2000.



أصبحت القناة الأولى في مُخيّلة الأجيال العربية، التي ارتبطت بها ارتباطًا وثيقًا لسنوات طويلة، واُعتبرت سبيستون هي الأولى على نطاق واسع في المحتوى، والثقافة، والهوية العربية، والترنّم على مُستوى الأصوات في عقول هؤلاء الأجيال بدءً من الذين عاصروا افتتاحها عام 2000 م.



ومن أشهر الأصوات الغنائية للقناة، المغنية السورية رشا رزق، والملحن السوري الجزائري طارق العربي طرقان، من الذين وقفوا وراء تترات العديد من المسلسلات والأفلام الكرتونية، التي حفظت ورسخت في ذاكرة الأجيال المتعاقبة المتتالية.



ومن أبرز الأعمال وأقدمها، التي عرضت على القناة:"الكابتن ماجد"، و"المحقق كونان" و"دروب ريمي" و"أبطال الديجيتال" و"سابق ولاحق" و"فلة والأقزام السبعة" و"أنا وأخي".. وغيرها.



