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المغرب يعلن إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 08:59 م
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العاهل المغربي الملك محمد السادس
العاهل المغربي الملك محمد السادس
الفجر
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قرر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء الأحد، إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض "كوفيد-19"، إلى 28 حالة حتى الأحد.

وأوضحت "الصحة المغربية"، أن هذه الحالات وافدة، عبارة عن 6 من إسبانيا وحالتين من فرنسا وحالتين وافدتين من إيطاليا، وحالة واحدة من النمسا.

وتم تشخيص الحالات الـ11، عن طريق أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها لإجراء التحاليل المخبرية بكل من المركز الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة. 

وأكدت وزارة الصحة المغربية أن الحالة الصحية لجميع الحالات المؤكدة مستقرة ولا تدعو للقلق.
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