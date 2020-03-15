المتحدة للخدمات الإعلامية تتخذ إجراءات احترازية للصحة لحماية موظفيها من الفيروس الجديد

صرح المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وذلك لأخذ كافة الأجراءات الأحترازية للصحة لحماية موظفيها من الإصابة بفيروس COVID-19.





وبناء على تعليمات الأستاذ تامر مرسى رئيس مجلس الأدارة يتم تعقيم المبانى المختلفة تم رفع مستوى إجراءات النظافة والسلامة وتم إلغاء العمل بالبصمة الإلكترونية.





وعمل تجربة اخلاء لأحد المبانى لتمام التأكد من إجراءات الأمن والسلامة.





وأضاف "صالح" أن ما يتم من إجراءات هو وفقا لقواعد وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في حماية العاملين داخل المؤسسات التي يوجد بها عمالة كبيرة.





يذكر أن قال المهندس حسام صالح، إن الشركة مسئولة عن تنظيم مباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في دولة الإمارات العربية الشقيقة، وتتمثل فى التفاصيل الخاصة بدخول اللاعبين والنقل الأرضي والفضائي للمباراة هي مسئولية الشركة بشكل مباشر.





وأضاف صالح، في بيان، أن الأمور الخاصة بإقامة حفل قبل المباراة أو بعد المباراة أو حتى احتفالية بحضور اللاعبين بدولة الإمارات هى أمور تخص الجانب الإماراتي، وليس للشركة أي علاقة بها.





وأكد صالح أنه لا يعلم أي شيء عن حفل الفنان محمد رمضان، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الشركة مسئولة عن تنظيم مباراة السوبر لثلاث سنوات متتالية، ولم ننظم أي حفلات في أي مباراة منها من قبل.





وشدد صالح على أن الشركة تستلم ملعب المباراة وتبدأ مسئوليتها في إدارته قبل المباراة، ثم تعيده إلى المسئولين الإماراتيين مرة أخرى عقب المباراة، وما دون ذلك ليس للشركة أي مسئوليات أخرى.



