Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس حزب "المصريين": كل مُحتكر للسلع خائن ويستحق الحبس

الأحد 15/مارس/2020 - 09:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمواجهة محتكري السلع جاءت في وقتها، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات ستُسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار بشكل كبير في مرحلة شديدة الحساسية تعصف بمصر والعالم بعد انتشار فيروس كوفدي 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأحد، أن محتكري السلع ليس لديهم أي ضمير وليسوا يحبون وطنهم وكل همهم هو جمع أكبر قدر ممكن من الأموال دون النظر لمصلحة المواطن البسيط ومحدودي الدخل، لافتًا إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تسمح باحتكار أي سلع تحت أي ظرف لأن الرئيس السيسي نصير الغلابة.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن محتكري السلع لن يفلتوا من قبضة الدولة الحديدية التي تُلاحقهم في كل مكان وفي كل محافظة وقرية، لافتًا إلى أن كلمة رئيس الوزراء التي قال فيها: «تعاملوا معهم بمنتهى الشدة.. لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات» كانت بمثابة رسالة قوية لكل من يفكر في احتكار أي سلعة تحت أي مسمى.

وأشار إلى أن تكليفات رئيس الوزراء لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات، تدل على أن الدولة لا تقول تصريحات براقة لكنها تعمل على أرض الواقع من خلال أجهزتها المختلفة.

واعتبر رئيس الحزب، كل محتكر للسلع بالخائن للوطن والمصريين معًا، مطالبًا بالتعامل معه بكل حسم وحزم وبلا أي تهاون كونه يُعد سارقًا للحقوق ويستحق الحبس.

وطمأن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بشأن السلع التموينية قائلا إن مخزون السلع الأساسية متوفر ويكفي لما يقرب من 5 أشهر ولا داعي للذعر.

وتابع متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"حالة الهلع عند المواطنين دفعتهم للتخزين وكأننا مقبلون على مجاعة ولكن الوضع لم يصل لهذا الحد".

وتابع سعد:" الحمدلله لدينا مخزون إستراتيجى للقمح يصل لـ أربعة شهور والزيت يصل لـ 5 شهور، مردفا:"الحمدلله الوضع آمن".

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه كل التجار الذين يعملون على احتكار السلع.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 12 دقيقة

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد خطوبتها من أبوهشيمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| فنانة شهيرة تفضح مسؤولي "كمبوند دريم" وتكشف المستور: "العيشة كابوس"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع إصابات كورونا بقطر إلى 401 حالة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. خبر صادم لسكان محافظة الجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

تحرك عاجل من السودان لحل أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد توقف الدوري.. فرمان ناري من فايلر للاعبي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفرض شرطا وحيدا على فايلر لتجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

يوفنتوس يخطط لصدمة لريال مدريد بشان كريستيانو رونالدو

منذ ساعة

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل في إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ أقل من ساعتين

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:55 م

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

02:06 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل في إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

07:29 م

تحرك عاجل من السودان لحل أزمة سد النهضة

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status