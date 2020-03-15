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بعد انتشار كورونا.. الجمهور يتهم رامي صبري ورامي جمال

الأحد 15/مارس/2020 - 09:25 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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يعيش العالم حاليًا حالة من الرعب والذعر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي لم يعثر على علاج نهائي له حتى الآن، ولذلك راح ضحيته الآلاف حول العالم وأصيب غيرهم.

ولمواجهته والقضاء عليه، قررت عدة دول عربية أن تعلق الدراسة وكل الأنشطة والفعاليات التي بها تجمعات كثيرة وذلك حرصًا على سلامة المواطنين وعدم الإصابة بهذا الفيروس اللعين ولعل من أبرز هذه الدول هي مصر.

وكعادته، تعامل الشعب المصري مع الأزمة بخفة دم وبساطة لاحدود لها، وأخذوا من السوشيال ميديا منبرُا للتخفيف عن همومهم ونسيانها، وقاموا بمداعبة الفنانين الذين كانوا قد طرحوا أغنيات ناجحة قبل انتشار الكورونا، ومنهم النجمين رامي جمال ورامي صبري.

وعلقوا على أغنية رامي جمال والتي حملت عنوان سقف وتدعو للتفاؤل والفرح كلما زادت الأعباء على الحياة، ولذلك وبعد انتشار فيروس كورونا وتعرض مصر لعاصفة التنين، انهالوا بالتعليقات والصور الكوميدية علي طريقة الكوميكسات وكانت من بين هذه التعليقات "الو يا استاذ رامي عمال بسقف من ساعتها وعماله تسخف برضو، بايظه يا استاذ رامي بايظه"، بينما قال آخر "انا بسقف علي وشي من كتر المصايب يا استاذ رامي جمال والله"، "ايوة يا استاذ رامي، التسقيف مش شغال يا فنان،بقولك مش شغال يا استاذ رامي بسقف و مفيش حاجة بتتعدل".

الأمر الذي دفع رامي للرد عليهم عبر تويتر قائلًا: اكتر ٣ حاجات عليهم ضغط دلوقتي الصيدليات والسوبر ماركت وانا وإيفيهات سقف اتعملي ٢ مليون منشن بكوميكس.

ولم يقتصر الأمر على رامي جمال بل قاموا بالتعقيب على أغنية حياتي مش تمام للفنان رامي صبري، والتي تقول كلماتها "دا انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان أرتاح من الآلام".

وكانت من أبرز التعليقات على الأغنية مايلي "ادينا خاصمنا الشوارع يا أستاذ رامي بسبب كورونا".

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