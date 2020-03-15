Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحكومة العراقية تقرر وقف جميع رحلات الطيران من وإلى مطار بغداد

الأحد 15/مارس/2020 - 08:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
قررت الحكومة العراقية، مساء اليوم الأحد، وقف جميع رحلات الطيران من وإلى مطار بغداد اعتبارا من يوم الثلاثاء.

 ويذكر أن فرضت الحكومة العراقية، مساء اليوم الأحد، حظرا للتجوال في بغداد اعتبارا من 17 مارس وحتى 24 مارس تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت هيئة المنافذ الحدودية المشاركة في اجتماع خلية الازمة الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أن "خلية الأزمة المشكّلة بموجب الأمر الديواني ( ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ) عقدت مساء اليوم، اجتماعا موسعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحضور رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي".

وأضافت أن "الاجتماع بحث تطورات الوضع الصحي واجراءات وزارة الصحة والبيئة وكوادرها وخلية الأزمة لمنع انتشار فايروس كورونا وطرق الوقاية منه ، والاجراءات الواجب اتخاذها في ضوء التطورات والتحديات التي تواجه عمل خلية الازمة ودعم جهودها".

وأوضحت الهيئة، أن "الاجتماع خلص بجملة من القرارات منها فرض حظر التجوال من الساعة 11 ليلاً واعتباراً من (١٧ لغاية ٢٤ آذار) الجاري باستثناء البضائع من حظر التجوال".

وتابعت، أن "الاجتماع عقد بحضور وزراء المالية والداخلية والصحة والاتصالات ومحافظ بغداد وأمينة بغداد، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين والمستشارين ، وممثل منظمة الصحة العالمية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقف مطار بغداد كورونا حكومة العراق اليو الوقاية منه الرحلات

أخبار تهمك

خطة برشلونة بعد إيقاف النشاط الكروي في إسبانيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. ارتفاع إصابات كورونا بقطر إلى 401 حالة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يفرض شرطا وحيدا على فايلر لتجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

بعد توقف الدوري.. فرمان ناري من فايلر للاعبي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تحرك عاجل من السودان لحل أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 28 دقيقة

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل| فنانة شهيرة تفضح مسؤولي "كمبوند دريم" وتكشف المستور: "العيشة كابوس"

منذ أقل من ساعة

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد خطوبتها من أبوهشيمة

منذ حوالي 4 ساعات

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل في إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خبر صادم لسكان محافظة الجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 7 ساعات

يوفنتوس يخطط لصدمة لريال مدريد بشان كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

استئناف الحركة الجوية في مطار النجف العراقي عقب خروج المحتجين

عاجل.. فرض حظر التجوال في محافظة البصرة العراقية

"الحكومة العراقية" تعلن قطع الإنترنت عن بغداد وإعادة غلق المنطقة الخضراء

احتجاجات العراق.. انقطاع خدمة الإنترنت في عموم المحافظات

الخارجية الإيرانية تدعو العراقيين لتهدئة الأوضاع المضطربة

عادل عبد المهدي يوجه برفع حظر التجوال في بغداد من فجر السبت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:55 م

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

02:06 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل في إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

07:29 م

تحرك عاجل من السودان لحل أزمة سد النهضة

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status