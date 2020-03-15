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تامر حسني عن فيروس الكورونا :"الدولة لازم تعمل حظر تجوال"

الأحد 15/مارس/2020 - 08:50 م
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تامر حسني
تامر حسني
هبة أحمد
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وجه الفنان تامر حسني، رسالة توعية لجمهوره للوقاية من مرض "الكورونا"، ويطالب العاملين في الدولة بفرض حظر تجوال، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "حسني"، منشورًا قال فيه :"اخدنا إجازات عشان نحافظ على بعض و نُحصر المرض ومينتشرش وسطنا مش فاهم ازاي بعض الناس واخدين الموضوع هزار وإجازة وفسح وزحمة رهيبة عادي في الأماكن العامة ومخرجين ولادهم".

وتابع تامر حسني قائلًا: "رجاء كل الناس تأمن نفسها من دلوقتي ويشتروا لوازم المنزل من دلوقتي والمقتدر ياريت يأمن الغير مقتدر".

وأضاف تامر: "الظروف الجاية أصعب والدولة لازم تعمل حظر تجول دا لازم لازم، للي مش واخدين بالهم يا جماعة دا وباء عالمي مش وقفة العيد و حرصنا دا هيخلينا نخلص منه إن شاء الله بدري جدًا، والرحمة مطلوبة من كل الناس اللي مشغلين ناس بيومية إنهم يحافظوا الفترة دي على أوجورهم ومراعات ظروفهم".

واستكمل تامر حسني قائلًا: "بلاش خروج ارجوكم إلا لو هتشتروا مخزون للبيت و تكونوا واخدين كامل الحذر في الوقاية من الاحتكاك بكل شيء و رجاء متنسوش الغير قادرين ربنا يحفظكم و يحفظنا جميعًا".

وكان تامر حسني قد ألغى كل حفلاته في مارس وإبريل كمحاولة منه للحفاظ على جمهوره من الإصابة بفيروس كورونا.

في سياق آخر،يُعرض لتامر حسني حاليًا بالسينمات فيلم "الفلوس"، والفيلم بطولة تامر حسني،نانسي صلاح،عائشة بن أحمد،محمد سلام، خالد الصاوي،زينة،من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق.

والجدير بالذكر أن تامر حسني يقوم حاليًا بتصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني،أسما سليمان، حلا شيحا،سوسن بدر،ماجد الكدواني،ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من إخراج سارة وفيق، و إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت.
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