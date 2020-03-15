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نور محمود يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل دوره في "القاهرة كابول"

الأحد 15/مارس/2020 - 09:01 م
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نور محمود
نور محمود
ريهام كمال
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كشف الفنان نور محمود، عن تفاصيل دوره في مسلسل "القاهرة كابول" وعن كواليس التعاون مع الفنانة حنان مطاوع، والفنان الكبير نبيل الحلفاوي.

وقال نور محمود، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": مسلسل "القاهرة كابول" أجسد فيه شخصية مدرس يقع في غرام زميلته وهي الفنانة حنان مطاوع.

وتابع: "بناءً على هذه العلاقة تحدث أحداث كثيرة، وما قمت بتصويره حاليًا مع الأستاذة حنان مطاوع، والأستاذ العظيم نبيل الحلفاوي، وتشرفت جدًا بالعمل أمامه.

وأضاف "محمود": "على المستوى الإنساني كلاهما في منتهى الجمال، وحتى الآن لم ألتقى بالفنانان طارق لطفي، وخالد الصاوي، لعدم وجود مشاهد مكتوبة تجمعنا سويًا، ولكني أتمنى ذلك جدًا.

وفي سياق منفصل الفنان نور محمود، يواصل تصويره مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول" في ستديو الأهرام، مع الفنانة حنان مطاوع، والفنان الكبير نبيل الحلفاوي.

مسلسل "القاهرة كابول" هو التعاون الثالث مع المخرج حسام علي، بعد مسلسلي الرحلة مع الفنان باسل الخياط، وآخر نفس بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز.

"القاهرة كابول" بطولة فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، طارق لطفي، نور محمود، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، ومجموعة من الشباب وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج حسام علي.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان نور محمود، عُرض له مؤخرًا مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" على احدى المنصات الرقمية، والذي حقق نسب مشاهدة عالية ونال إعجاب الجمهور بطريقة كبيرة جدًا وشاركوا صورة للبوستر الدعائي له عبر صفحاتهم الشخصية، وتصدر تريندات جوجل.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة منه شلبي، أسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، نور محمود، رشدي الشامي، عبد العزيز مخيون، محمد حاتم، مي الغيطي، شريف سلامة، محمد رضوان، وهو من إخراج محمد شاكر خضير.

تدور أحداثه حول حول فتاة تدعى نور، تعيش مع والدها رشدى الشامي ووالدتها عارفة عبد الرسول، ولديها شقيقها خالد أنور، وشقيقتها مي الغيطي، ومع الحلقة الأولى تتفاجأ عائلتها بموتها، وتبدأ العائلة فى مراسم دفن الجثمان، وأثناء صلاة الجنازة عليها، تظهر ثرثرة أهل الحارة عليها، والدعوات بعدم الصلاة على الجثمان وتدور الأحداث.
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