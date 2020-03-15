أحمد موسى يناشد المصريين التوقيع على وثيقة للمطالبة بحقوقنا في مياه النيل

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المصريين بالتوقيع على وثيقة للمطالبة بحقوقنا في مياه النيل توجه للعالم كله خاصة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مياه النيل بالنسبة للمصريين الذي يبلغ تعدادهم 100 مليون مواطن الحياة.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد أن ما يحرك القرارات المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية السياسة والدبلوماسية الشعبية وضغط الرأي العام والكونجرس ومراكز الأبحاث.



وأضاف أن الجالية المصرية في أمريكا تقف أمام البيت الأبيض للمطالبة بحقوق مصر في مياه النيل رغم ما يثار عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وحالة الطوارئ التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متابعا: "الجالية وقفة منذ 15 ساعة لمساندة مصر في حقها بمياه النيل".



ووجه الإعلامي حديثه للشعب المصري قائلًا: "بلدكم بتنادي أولادها التوقيع على الوثيقة عايزين مليون توقيع للمطالبة بحقوق مصر.



يذكر أن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، قال إن الجولة التي قام بها لعدد من الدول العربية والأوروبية تهدف لتسليم رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقادة العرب ورئيس المفوضية الاوروبية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لشرح مسار التفاوض بشأن سد النهضة، والمسار الطويل من المفاوضات التي خاضتها مصر للتوصل للاتفاق النهائي في واشنطن، والتعنت الإثيوبي في المفاوضات.



وأضاف "شكري"، خلال تصريحات تلفزيونية، أمس السبت، أن الجولة كانت مناسبة طيبة لشرح كافة التفاصيل والحديث عن الأسلوب الأمثل للتضامن بين الدول الشقيقة ومصر، والخطوات التي يمكن القيام بها لدعم الموقف المصري وحث الجانب الإثيوبي للعودة للمفاوضات.



وتابع وزير الخارجية، أن هناك علاقة تاريخية تربط مصر بالأشقاء العرب، ونتوقع أن ينهضوا للدفاع عن الموقف المصري، وهناك تفهم أوروبي لخطورة الوضع وتداعياته وما يمكن أن يسفر عنه من توتر في منطقة شرق إفريقيا.



وأوضح، أنه سيقوم بجولة إفريقية بزيارة لكينيا والكونغو والنيجر وجنوب السودان، وهناك زيارات لنائب الوزير ومساعد الوزير لشئون الإفريقية لباقي الدول الإفريقي حول سد النهضة، مشددًا على أن المباحثات مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة متوقفة تمامًا حاليًا، منوهًا بأن هناك أطروحات في الإعلام من الجانب الإثيوبي بها كثير من المغالطات وطرح الأمور بغير حقيقتها، ولكن هناك تواصل دائم مع الولايات المتحدة الراعية لهذا الاتفاق والتي أكدت عملها على انتهاء توقيع الجانبين الإثيوبي والسوداني على الاتفاقية.



