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تعليق ناري من الحضري على إيقاف النشاط الرياضي بسبب كورونا
الأحد 15/مارس/2020 - 08:44 م
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عمر محمد
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علق عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق على إيقاف النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.
ونشر الحضري مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، علق من خلاله على قرار وقف الدراسة ومنع التجمعات بسبب فيروس كورونا، قائلًا:" طلعوا قرار بوقف جميع الجيمات في مصر كلها، هنتمرن فين بقى".
وأضاف: "جيمك في بيتك واتمرن في بيتك لغاية ما نخلص من موضوع أم الكورونا ده اللي احنا مش عارفين له آخر".
ونشر الحضري مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، علق من خلاله على قرار وقف الدراسة ومنع التجمعات بسبب فيروس كورونا، قائلًا:" طلعوا قرار بوقف جميع الجيمات في مصر كلها، هنتمرن فين بقى".
وأضاف: "جيمك في بيتك واتمرن في بيتك لغاية ما نخلص من موضوع أم الكورونا ده اللي احنا مش عارفين له آخر".
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