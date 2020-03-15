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أحمد حجازي يصدم الأهلي

الأحد 15/مارس/2020 - 08:40 م
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بوابة الفجر
عمر محمد
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وجه أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي صدمة إلى النادي الأهلي قبل حلول فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم الجديد.


وعلم "الفجر الرياضي" أن أحمد حجازي مدافع الفريق اللندني رفض العودة إلى الدوري المصري من جديد عبر بوابة النادي الأهلي، مع بداية الموسم الجديد.


وأبلغ مدافع وست بروميتش أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، أنه أغلق ملف العودة إلى الدوري المصري، بعد تلقيه اتصالات مباشرة من قبل مسئولي الأهلي، مؤكدًا رعبته في الاستمرار في ملاعب أوروبا خلال الفترة المقبلة.


وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع أحمد حجازي في يناير الماضي باعتباره أبرز اللاعبين المطلوبين في النادي الأهلي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
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