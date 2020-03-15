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محمد عزالعرب يتحدث عن الطرق الصحية للوقاية من "كورونا"

الأحد 15/مارس/2020 - 08:39 م
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بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إن هناك حاله من الهلع حدثت دفعة واحدة على مواقع التواصل الاجتماعي من فيروس كورونا، معقبًا:" للأسف الشديد كله بيفتي".

وشدد "عز العرب"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، على ضرورة الحصول على الاجراءات الاحترازية من وزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن كورونا ظهر منذ 3 شهر في الصين، واستطاع العملاء فك الشفر الجينية له، ويتم الآن أعداد لقاح له خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن فيروس كورونا ينتقل إلا من خلال الرزاز أو التقبيل، أو ملامسة جسم صلب يعيش عليه الفيروس، مشيرًا إلى أن أعراض كورونا تتشابه مع الانفلونزا العادية. 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛ وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات بدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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