وزير التموين: "ليس لدينا احتمال واحد في المليون أن يكون هناك نقص في السلع"



وبعد انتشار قصة "شريف" على صفحات السوشيال مديا، وتعاطف الكثير معه بسبب شهامته فى مساعدة الكثيرين بسيارته الملاكى أثناء السيول والأمطار، قام اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع إحدى شركات السيارات الكبرى، حيث ستتولى صيانه السيارة مجانا فى إطار المسؤلية المجتمعية وكذلك تشجيعا من مؤسسات الدولة لكل من يعمل شء ايجابى تجاه الآخرين مثلما فعل هذا الشباب امس فى مساعدة الكثير وتوصيلهم بدون اى مقابل،واتصل رئيس جهاز حماية المستهلك به وأخباره بان تكلفه صيانه سيارته ستتحملها احدى الشركات موجها الشكر له على ما قام به أمس فى مساعده الكثير ومؤكدا بان اجهزة الدولة تعمل حاليا كفريق جماعى من اجل تخفيف اى اثار سلبية بسبب موجة الطقس السيء التى تتعرض لها البلاد.





كان اللواء راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك قد أكد أن الجهاز يعمل بكامل طاقته يومى الخميس والجمعة من خلال فرق عمل لتلقي كافه شكاوى المواطنين والعمل علي الحل الفورى لها تحت اشراف سيادته المباشر.



يأتى هذا في اطار استراتيجية الدولة وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشان الاهتمام بمشاكل المواطنين وسرعه التجاوب معها وتاكيدا علي ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومه الذي اعلنه الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذي يستهدف ايجاد اليات غير تقليديه للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافه الاحراءات العاجله التى تسهم فى ضبط الاسواق وتوجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه باتخاذ كافة الإجراءات للتفاعل مع المواطن والحفاظ على حقوقه وضبط الأسواق.

أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لديها مخزون من الاحتياجات الأساسية التي تكفينا لفترة كافية.وأضاف "مصيلحي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أنهم وفروا دواجن بالمجازر تكفي لمدة 12 شهرًا.وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: "ليس هناك أي احتمال حتى لو واحد من المليون أن يكون هناك نقص في السلع الأساسية".ويطلق جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من منظومة سيارات الضبطية القضائية من أمام مقر الجهاز بالقرية الذكية، وبمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي لتغطية 15 محافظة، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلكين.وفي سياق أخر بادر اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك منذ قليل، بالاتصال بأحد المواطنين ويدعى "شريف خيرى"، والذى قام بمساعدة الكثير من الأشخاص أمس بتوصيلهم بسيارته الخاصة أثناء الأمطار، حتى تعرضت سيارته لكسر فى الموتور.