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خوفا من كورونا.. العراق تفرض حظرا للتجوال في بغداد لمدة ستة أيام

الأحد 15/مارس/2020 - 08:17 م
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بوابة الفجر
الفجر
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فرضت الحكومة العراقية، مساء اليوم الأحد، حظرا للتجوال في بغداد اعتبارا من 17 مارس وحتى 24 مارس تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت هيئة المنافذ الحدودية المشاركة في اجتماع خلية الازمة الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أن "خلية الأزمة المشكّلة بموجب الأمر الديواني ( ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ) عقدت مساء اليوم، اجتماعا موسعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحضور رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي".

وأضافت أن "الاجتماع بحث تطورات الوضع الصحي واجراءات وزارة الصحة والبيئة وكوادرها وخلية الأزمة لمنع انتشار فايروس كورونا وطرق الوقاية منه ، والاجراءات الواجب اتخاذها في ضوء التطورات والتحديات التي تواجه عمل خلية الازمة ودعم جهودها".

وأوضحت الهيئة، أن "الاجتماع خلص بجملة من القرارات منها فرض حظر التجوال من الساعة 11 ليلاً واعتباراً من (١٧ لغاية ٢٤ آذار) الجاري باستثناء البضائع من حظر التجوال".

وتابعت، أن "الاجتماع عقد بحضور وزراء المالية والداخلية والصحة والاتصالات ومحافظ بغداد وأمينة بغداد، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين والمستشارين ، وممثل منظمة الصحة العالمية".
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