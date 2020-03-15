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"التجارة": ارتفاع حجم الصادرات المصرية من المنتجات القطنية والمطهرات

الأحد 15/مارس/2020 - 08:27 م
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نيفين جامع
نيفين جامع
محمد عصام
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قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على أن يكون تأثر أزمة فيروس كورونا إيجابية على قطاع الصناعة، وذلك من خلال زيادة الصادرات لنحو 3 إلي قطاعات أبرزها المنتجات القطنية والمطهرات للدول الأوروبية التى تأثرت من الوباء، ولكن بما لا يؤثر على المخزون الإستراتيجي.


وتابعت "جامع" خلال تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، إن تداعيات فيروس كورونا منذ ظهورها خلال شهرين لم تأثر علينا، لكن خلال اليومين الماضيين بدأت بوادر الأزمة في الظهور.

وأشارت إلي أن الوزارة تنسق  مع اتحاد الصناعات، لتحديد حجم الخسائر من فيروس كورونا، بعد أن أعلنت مجموعة من المصانع عن عدم قدرتها على شراء مستلزمات الإنتاج.


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الكلمات المفتاحية

تصدير المنتجات القطنية تصدير المطهرات تصدير الكمامات تداعيات كورونا المخزون الاستراتيجي

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