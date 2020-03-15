عاجل| فنانة شهيرة تفضح مسؤولي "كمبوند دريم" وتكشف المستور: "العيشة كابوس"

انتهت أزمة سوء الأحوال الجوية، وحالة الجو أصبحت مستقرة، بعد الموجة الشديدة التي ضربت البلاد، وبدأت تعود كافة الخدمات لطبيعتها في جميع المناطق بمحافظات مصر، على الرغم من نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها حتى هذه اللحظة، إلا كمبوند دريم لاند، الذي لم يرى النور منذ وقوع الأزمة، وتسوء الخدمات يومًا بعد يوم حتى أصبحت الحياة "كابوس" لا يتحمله بشر.





يسود سكان "دريم" حالة من الغضب والحزن الشديدين، لما وجدوه من تدني في الخدمات وسوء معاملة منذ الخميس الماضي حتى الآن، وانقطاع الكهرباء لأكثر من 80 ساعة، وانهيار كافة الخدمات داخل الكمبوند، دون أي تحرك من قبل المديرين.





"كلمت وزارة الكهرباء، وتواصل معي المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء وتابع معايا بنفسه"، هكذا قالت الفنانة سماح أنور، التس تسكن في مساكن "دريم لاند".





وروت أنور، في منشور لها، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل ما حدث خلال الأيام الماضية، وكشفت عن تعنت وإهمال وفساد داخل "دريم لاند".





وأكدت في منشورها، تواصلها مع وزارة الكهرباء، المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، تواصل معي شخصيًا وتابع بنفسه المشكلة، مؤكدة أن مسؤولي دريم لاند من مدير الصيانة ويدعى "م.ز" ومكتب أحمد بهجت، لم ينجح أحد من السكان في الوصول إليهم، فضلًا عن عدم استجابتهم في الرد على هاتفهم المحمول.





وأوضحت الفنانة سماح أنور، أن وزير الكهرباء أكد لها أن دريم لاند، تقطع الكهرباء من الداخل عن السكان في مناطق محددة، مشيرة إلى أن الوزير أرسل فريق من الوزارة إلى المنطقة التي نسكن فيها، وذلك للتأكد من سبب الانقطاع والإبلاغ به.





ولفتت الفنانة سماح أنور، في منشورها على فيسبوك، أن العيشة في "دريم لاند" كابوس.