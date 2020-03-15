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وزيرة التجارة تكشف عن ملامح استراتجية صناعة السيارات في مصر

الأحد 15/مارس/2020 - 08:07 م
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مصنع سيارات
مصنع سيارات
محمد عصام
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كشفت نيفين جامع عن إنه جاري العمل علي اقرار استراتيجية جديدة لصناعة السيارات في مصر بمحورها العاجل الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.


وأضافت جامع خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر مستقبل الصناعة في ظل التحديات الراهنة التي ينظمة مجلس الأعمال المصري الكندي، أن الاستراتجية تعتمد على ثلاث محاور  أولهم قصير المدي والثاني طويل المدي.


والثالث العاجل سيتم البدء فيها فورا من خلال إحلال السيارات الجديدة بأخري مر على تصنيعها عدد سنوات قائلة:" المحور العاجل يتمثل في إحلال مركبات جديده من الميكروباص تعمل بالغاز محل المركبات الحالية التي تعمل بالسولار حيث لا يوجد دولة في العالم يعمل بها مثل تلك النوعية من المركبات".


وتابعت جامع، إن الاستراتجية مطلب عدد كبير من الشركات المصنعه للسيارات حول العالم لبدء استثمارتهم بمصر، مشيرة إلي أنهم وعدو الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء استثمارتهم فور إقرار تلك الاستراتجية.

واشارة جامع الي انها اثناء قيمها يأعداد الاستراتجسةية التقت مع عد كبير من الجهات الحكومية من ضمنهم وزارة المالية التي طلبت منها وضع حوافز لهذة الصناعة. 


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صناعة السيارات استراتيجية صناعة السيارات احلال السيارات

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