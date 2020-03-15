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كورونا يسيطر.. كيف سيتم حسم الدوري الإسباني في حالة إلغائه ؟

الأحد 15/مارس/2020 - 08:15 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الأيام الماضية عن تأجيل بطولة الليجا لجولتين مقبلتين حتى بداية شهر ابريل المقبل بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير وواسع حول العالم.


ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.


وكشفت بعض التقارير الإسبانية عن هوية الفائز ببطولة الدوري الاسباني هذا الموسم في حال إلغاء المسابقة وعدم استكمالها بشكل رسمي.


وتنص لائحة الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن منحه كافة الصلاحيات لإلغاء البطولة بشكل نهائي في حالة وجود ظروف استثنائية في البلاد أو ظروف قهرية، ولكن في حال المتوج باللقب يجب على الاتحاد الموافقة على اقتراحات رابطة المحترفين بالليجا.


ومن المقرر في هذة الحالة تشكيل لجنة خاصة بين المسئولين الكبار بين الطرفين لمناقشة هذة الحالة بشكل جيد، واتخاذ القرار النهائي فيها وإعلان بطل الدوري الإسباني في حال وجود بطل حينها.


وسنكون في النهائية رابطة الليجا هي صاحبة القرار في هذة الحالة لو حدث اي خلاف بين الطرفين، وسيعلن الاتحاد الإسباني وقتها عن بطل الليجا هذا الموسم.

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