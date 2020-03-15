النتائج الأولية لانتخابات المحامين بالسويس.. رجائي عطية يتقدم على سامح عاشور

أسفرت نتائج فرز صناديق انتخابات نقابة محامين السويس عن فوز المحامي رجائي عطية بـ 70% من الأصوات، فيما حصد سامح عاشور على 30% من الأصوات.





وأسفر فرز أصوات الانتخابات عن حصول رجائي عطية في السويس على 542 صوتًا مقابل 288 صوتا لـ سامح عاشور.





وكانت انتخابات النقابة العامة للمحامين في السويس، شهدت اليوم إقبالًا متوسطًا من المحامين قبل غلق باب التصويت.





وأجريت الانتخابات على منصب النقيب وعضوية المجلس بواقع 25 عضوًا ممثلين لمحاكم الاستئناف الثمانية في مصر، و3 أعضاء لمقاعد قطاع الأعمال والإدارات القانونية، ومقعد النقيب.





وتبلغ القوى التصويتية لمحامي السويس 1551 محاميًا، خصصت لهم النقابة 3 لجان، الأولى لمحامي دائرة السويس، والثانية لمحامي الأربعين، والأخيرة لدوائر فيصل والجناين وعتاقة، ومقارهم داخل مقر النقابة بشارع الجلاء في قاعة الأعضاء، ومعهد المحاماة والدور الأرضي.



