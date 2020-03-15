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رئيس جنوب إفريقيا يعلن حالة الطواريء القصوى لمواجهة كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 07:58 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، مساء اليوم الأحد، أن البلاد في حالة كارثة وطنية لمواجهة فيروس كورونا.

ويذكر أن أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا، السبت، تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع بذلك عدد إجمالي المصابين إلى 38.

وكانت أفريقيا خلت لأسابيع من فيروس كورونا، لكن المرض الآن ينتشر في مختلف أنحاء القارة، فقد سجلت 21 دولة على الأقل حالات إصابة داخل أفريقيا.

ويحذر خبراء من أن الأنظمة الصحية في الكثير من الدول الأفريقية ضعيفة، مما يعني أن المستشفيات والعيادات يمكن أن تكتظ بالمرضى إذا زاد عدد الإصابات.
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