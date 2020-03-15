محافظ أسوان يهدى مفتاح المدينة للدكتور مجدي يعقوب

فى أول زيارة لمركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب أهدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مفتاح مدينة أسوان لأمير القلوب الدكتور مجدى يعقوب.



مؤكدًا على أن هذا التكريم نيابة عن مواطنى المحافظة ويأتى تقديرًا لأعماله وخدماته الجليلة التى قدمها للإنسانية بشكل عام ولشعب مصر ولأهل أسوان بشكل خاص حيث يعتبر ذلك نبراسًا ونموذجًا للعطاء اللامحدود من أحد أبر علماء جيله فى مجال الطب والذى وهب حياته ووقته وجهده وعلمه لصالح البشرية.





وخلال لقاءه بجراح القلب العالمى أشار اللواء أشرف عطية إلى أن السير مجدى يعقوب سيستمر أمد الدهر علامة بارزة ومضيئة فى ذاكرة التاريخ، وهو الذى تجسد بشكل واقعى وملموس بتأسيسه لأحد أكبر مراكز علاج أمراض القلب فى العالم على أرض أسوان الطيبة ليكون بمثابة صرحًا طبيًا يقدم رعايتة العلاجية المجانية طبقًا لأفضل المستويات العلمية العالمية.





لافتًا إلى أن مركز الدكتور مجدى يعقوب يعد مقصدًا هامًا للبسطاء والعمليات المعقدة لتثبت مصر دائمًا بأنها غنية بعلمائها ومبدعيها والذين لهم أكبر الأثر فى أن تكون أم الدنيا والقلب النابض للحضارة الإنسانية، فيما أعرب الدكتور مجدى يعقوب عن شكره وتقديره لمحافظ أسوان على هذه الزيارة والتكريم مما يؤكد على المعدن الأصيل لأبناء وقيادات أسوان، وهو الذى يرسخ معه أخلاقيات رفيعة تستحق معها كل التقدير والاحترام.





وأشار إلى أن ذلك يدفعنا لتقديم المزيد من الخدمات الطبية للبسطاء ويعود بالنفع والخير على أبناء الوطن.. وعقب التكريم تفقد المحافظ أقسام المركز المختلفة يرافقه الدكتور مجدى يعقوب والذى أستعرض منظومة العمل الدقيقة والتى ساهمت في أداء هذا الصرح الطبى لدوره الإنسانى حيث شهد منذ عام 2009 العديد من مراحل التوسع والتطوير حيث أنه مكون من أربع أدوار تضم 100 سرير موزعة على عدة أقسام منها قسم الرعاية المركزة للأطفال والكبار وأيضًا غرفتين عمليات مجهزتين بنظام الكبسولات الأمريكية، بجانب قسم رعاية فندقية، بالإضافة إلى قسم رعاية قسطرة القلب، فضلًا عن العيادات الخارجية وغرف فندقية للمرضى وأخيرًا قسم للأبحاث العلمية والتدريب لإعداد كوادر بشرية وجيل ثانى من الأطباء والممرضين والفنين الشباب المؤهلين على أعلى مستوى للتعامل مع المرضى والمساهمة فى التخفيف من آلامهم،ليتوازى ذلك مع مركز القلب الجديد بمحافظة الجيزة والمطل على الأهرامات بمساحة 35 فدان ويضم 300 سرير و10 غرف عمليات وقسطرة بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه حيث بدأت المرحلة الأولى لتنتهى فى إبريل 2023.