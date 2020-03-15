Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقب 24 ساعة من تعطيل المدارس.. نفاذ وارتفاع أسعار المطهرات والكمامات في صيدليات الإسكندرية

الأحد 15/مارس/2020 - 08:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
Advertisements
عقب قرار 24 ساعة من قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بوقف الدراسة لمدة أسبوعين بالمدارس والجامعات، لمواجهة فيروس كورونا، شهدت صيدليات محافظة الإسكندرية اليوم الأحد اختفاء مطهرات الكحول لليدين والكمامات من الصيدليات بسبب هروع المواطنون لشراء المطهرات، الأمر الذي أدى إلى نفاذ الكميات من الأسواق، وتفاجئ المواطنون بارتفاع أسعار الكميات المتاحة.


"الفجر" قام بجولة ميدانية داخل صيدليات وسط البلد بالإسكندرية، للبحث عن مطهر الكحول، وقالت إدارة إحدى الصيدليات الكبرى في منطقة محطة الرمل إنه عقب قرار الرئاسة بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، شهدت الصيدلية زحام شديد من المواطنين لشراء مطهر الكحول لليدين، حتى نفاذ الكمية، وأن سعر مطهر الكحول سوف يرتفع سعره عند طرحه من جديد في الأسواق من 9 جنيهات إلى 20 جنيه، بسبب زيادة الطلب عليه عن المعروض.

فيما أبدت صيدلية في منطقة سموحة تابعة لإحدى كبرى سلسال الصيدليات من انتهاء مطهر الكحول نهائيًا، وأن هناك استعجال للشركات الموردة، لتوفيره داخل الصيدليات.

الأمر لم يختلف داخل صيدلية أخرى في منطقة المنشية، بتواجد عدد محدود من مطهر الكحول عقب سحب الكميات داخل الصيدلية من المواطنين، وعرضت الصيدلية سعر المطهر الجيل من 40 جنيه إلى 50 جنيه.
وبسؤال"الفجر" أحد العاملين داخل إحدى صيدليات منطقة المنشية، أشار إلى أن المطهر اختفى من معظم الصيدليات الكبرى، وأن المتاح حاليًا ارتفع سعره من 9 جنيهات إلى 25 جنيه، كما تضاعفت سعر الكمامة بمعدل ٣ مرات لتصل من 1جنيه ونصف إلى ٦ جنيهات للواحدة، بمعدل استهلاك الواحدة 8 ساعات فقط.
حملات فورية.

بدأ فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية التحضير لعدة حملات على الصيدليات، بناء على شكاوي المواطنين من اختفاء مطهر الكحول وارتفاع سعره بشكل مضاعف داخل الصيدليات، عقب ورود شكاوي إلى فرع الجهاز عبر الخط الساخن الذي حددته من التليفون الأرضي 19588.

ويفرض جهاز حماية المستهلك عقوبات تهرب ضريبي على الصيدليات التي تقوم باخفاء المنتج أو رفع سعره أثناء تواجده داخل الصيدليات بسعر مضاعف، وذلك عقب ثبوت ارتفاع فاتورة المنتج عن التسعيرة الأصلية وإعادة جرد جميع العمليات الشرائية.

استغلال تجاري

فيما تحدث الدكتور سمير صديق عضو شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك بعض المستوردين قاموا باستيراد الكمامات وعدم طرحها حاليًا في الأسواق، لكي يحققوا أرباحًا طائلة في حال انتشار الفيروس، وأنه يجب على الجيش التدخل واستيراد كمامات من الخارج للقضاء على استغلال التجار.

وأشار في تصريح ل"الفجر" إلى أن انتاج مطهرات الكحول يحتاج إلى رقابة من الدولة، لضمان تعبئة كحل"الأيثانول" الطبي، وليس كحل "الميثانول" الصناعي الذي له اضرار صحية، استغلالًا من التجار لتحقيق مكاسب داخل السوق.

وأشار في ذات الوقت إلى أن سعر الكحول في الأيام العادية قبل الأزمة كان بنحو 6 جنيهات أما في حالة زيادة الطلب أمام المتاح فأنه يكون سعره الجديد نحو 10 جنيهات، ولا يصل إلى تلك الأسعار المرتفعة، وأن التجار حاليًا يقومون برفع الأسعار على الصيدليات، وتضطر الصيدلية بدورها برفع السعر للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقف الدراسة مواجهة فيروس كورونا مطة تعليق الدراسه تعليق الدراسة اسبوعين

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة قوية من السيسي لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 6 ساعات

مياه الشرب بالجيزة تُحذر من خطأ كارثي يرتكبه المواطنين ببالوعات الصرف

منذ حوالي 4 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ أقل من ساعتين

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع إصابات كورونا بقطر إلى 401 حالة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خبر صادم لسكان محافظة الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد خطوبتها من أبوهشيمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل في إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ ساعة و 7 دقيقة

يوفنتوس يخطط لصدمة لريال مدريد بشان كريستيانو رونالدو

منذ نصف ساعة

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 11 ساعة

بعد توقف الدوري.. فرمان ناري من فايلر للاعبي الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

بسبب "الكمامات".. الشرطة الإيرانية تعتقل مواطن وزوجته الصينية

بعد انتشار كورونا حول العالم.. هل يتأثر سوق صناعة الكمامات الطبية؟

برلماني يحذر من انتشار الكمامات والمطهرات المغشوشة

اختفاء الكمامات من الصدليات.. وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء في الأقصر

الزيادة فى أسعار الكمامات تتجاوز 1500% والسوق السوداء تشتعل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:55 م

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

02:06 م

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

03:33 م

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

03:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status