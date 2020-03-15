وزيرة التجارة: لن نتردد في إغلاق أي مصنع تظهر فية إصابة بـ "كورونا"

قالت نفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إنها لن تتردد في إغلاق أي مصنع إذا ظهرت فيه حالات إصابة بفيروس كورونا.









وتابعت" جامع "خلال تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر "مستقبل الصناعة في ظل التحديات الحالية" التي ينظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، إنها أطلقت حملة توعية بالمصانع للوقاية من فيروس كورونا.





شملت الحملة إرسال فديوهات توضحية صممها مركز المعلومات برئاسة الوزراء توضح الطرق السليمة للوقاية من الفيروس، والتعليمات التي يجب اتباعها عند الإصابة.