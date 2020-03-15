نقيب الممثلين: "كورونا" ابتلاء وإنذار من الله عز وجل

قال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن النقابة طالبت بتعقيم أماكن التصوير، والعمال والفنيين، وتأجيل مشاهد التصوير في المجاميع الكبيرة، لافتَا إلى أن هناك 25 مسلسل يصور الآن بأكثر من 350 فنان، معقبًا: "لازم نخاف على الممثلين سواء أعضاء في النقابة أو لا".



وتابع "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن نقابة الممثلين في لبنان قامت بوقف التصوير، لكننا لم نقوم بذلك، وطالبنا باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا.



ولفت إلى أن فيروس كورونا ابتلاء وإنذار من الله سبحانه وتعالى، خاصة أننا نعيش حياتنا دون اهتمام بصحة أولادنا، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على تعليق الدراسة، لأن هذا القرار كان بمثابة طوق نجاه خلال الوقت الحالي.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛ وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات بدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

