الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لضمه لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى مسئولو النادي الأحمر رغبتهم في ضم اللاعب في الصيف المقبل، لدعم مركز الظهير الأيسر.

وأجرى مسئولو الأهلي اتصالا هاتفيا مع اللاعب والذي رحب بالانتقال للقلعة الحمراء حيث طلب منهم التفاوض مع ناديه خاصة وأنه لا يزال يرتبط بعقد معه.

وكان حمدي قد انتقل في صيف ٢٠١٨ إلى بيراميدز قادمًا من المصري البورسعيدي في صفقة وصلت قيمتها لمبلغ يقارب الـ٣٠ مليون جنيه.