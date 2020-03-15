الأرصاد: سحب رعدية على 3 مناطق بالمملكة.. الإثنين





كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، عن توقعاتها للأحوال الجوية ليوم غد الإثنين، مشيرة إلى تكوُّن سحب رعدية على 3 مناطق، مع تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية.





وقالت هيئة الأرصاد عبر موقعها الرسمي، في بيان لها: "يُتوقع بمشيئة الله، سماء غائمة إلى غائمة جزئيا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مناطق (نجران، عسير، جازان)، كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية".





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن الممكن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، أما البحر فسيكون من متوسط الموج إلى مائج.





وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج.



