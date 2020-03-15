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الأرصاد: سحب رعدية على 3 مناطق بالمملكة.. الإثنين
الأحد 15/مارس/2020 - 07:45 م
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الفجر السعودي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، عن توقعاتها للأحوال الجوية ليوم غد الإثنين، مشيرة إلى تكوُّن سحب رعدية على 3 مناطق، مع تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وقالت هيئة الأرصاد عبر موقعها الرسمي، في بيان لها: "يُتوقع بمشيئة الله، سماء غائمة إلى غائمة جزئيا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مناطق (نجران، عسير، جازان)، كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية".
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن الممكن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، أما البحر فسيكون من متوسط الموج إلى مائج.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج.
*الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
هي مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأة الهيئة العامة للأرصاد عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.
وأنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013 حيث أعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم اعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم اعفى من منصبة في 30 اغسطس 2019، و قرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.[1]
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