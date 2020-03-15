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تعليق غريب من رامي رضوان على قرار تأجيل الدراسة

الأحد 15/مارس/2020 - 08:24 م
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رامي رضوان
رامي رضوان
لمياء علي
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علق الإعلامي رامى رضوان على قرار تعليق الدراسة لمدة اسبوعين من خلال تغريدة كوميدية من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

و علق رامى رضوان من خلال تغريدته قائلا " بس الحقيقه وبكل جد أسبوعين.. 14 يوما.. فترة كويسة لتكثيف التربية". و اضاف رامى رضوان :"وده في الغالب اللي هيحصل من الأبناء للأمهات والأباء العيال هتربينا في الأجازة.

وجاء ذلك في ضوء إعلان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليق الدراسة لمدة أسبوعين تفاديا لأي أخطار وانتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الاعلامى رامى رضوان يقدم برنامج مساء DMC عبر شاشة DMC يوميًا .
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