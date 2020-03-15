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"أوبر" تغلق مراكز الدعم في مصر خوفاً من كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 07:43 م
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أوبر
أوبر
أحمد الشيخ
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قالت شركة أوبر مصر : "نحن نعمل دائماً للحفاظ على سلامة كل مستخدمي أوبر، وقمنا بتخصيص فريق عالمي، والذي يعمل وفقاً لإرشادات يقدمها خبراء في مجال الصحة العامة، للاستجابة بشكل يناسب ظروف كل سوق من الأسواق التي نعمل بها حول العالم، وسوف نظل على اتصال وثيق بمنظمات الصحة العامة المحلية وسنستمر باتباع إرشاداتها للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا". 
 

وأضافت شركة أوبر مصر في بيان لها – حصلت الفجر على نسخة منه - اليوم الأحد: "بناءً على إرشادات سلطات الصحة العامة، نحن نهدف إلى المساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا في المدن التي نخدمها، ولأننا نعمل دائماً للحفاظ على سلامة وصحة السائقين، وكذلك مقدمي خدمة الدعم الذين يساعدونهم يومياً، لذا قررنا إغلاق مراكز الدعم في مصر مؤقتاً لتجنب التجمعات".

وتابعت: "نحن ندرك أن هذا قد يخلق تحديات للسائقين ولذلك نعمل على توسيع خيارات الدعم على تطبيق أوبر".
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