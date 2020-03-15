سيرين عبدالنور تخضع للتعقيم خوفا من "كورونا"

خضعت النجمة سيرين عبد النورللتعقيم من طاقم العمل وهذا من ضمن طرق الوقاية من فيروس كورنا المستجد قبل تصوير مشاهد من مسلسلها الجديد "دانتيل" والمقرر خوضه السباق الرماضي المقبل لعام 2020.



ونشرت "عبد النور"، فيديو لها أثناء مرحلة التعقيم وهي ترتدي "كمامة وقفازات" وأحد الأشخاص يقوم بنثر على جميع جسدها مواد تعقيمية وكتبت على هذا الفيديو تعليقا قائلة "بليز ما تضحكو علي بس هيك كنا نفوت عالتصوير" وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وواجه عدد من الفنانين فيروس كورونا بطرق وقاية متعدد ومنهم راغب علامة حيث ابتكر طريقة جديدة للمصافحة بدل المصافحة بالأيد وأيضا هيفاء وهبي من خلال مشاركتها لصورة وهي ترتدي "الكمامة".



وأصدر مدير الأمن العام اللبناني قرار بوقف جميع الرحلات الجوية والبحرية من وإلى إيطاليا وكوريا والصين لمدة أسبوع ومنع دخول جميع القادمين من الدول التي تشهد انتشار لهذا المرض.



مسلسل "دانتيل" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم محمود نصر ووسام فارس وسارة ابي كنعان وسلوم حداد وهو تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثني صبح وهو إنتاج جمال سنان.



يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا" وهو بطولة يعقوب الفرحان والمطربة بوسي ووسام فراس وعدد كبير من الفنانين.

