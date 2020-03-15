Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيرين عبدالنور تخضع للتعقيم خوفا من "كورونا"

الأحد 15/مارس/2020 - 07:57 م
Advertisements
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
مي مرسي
Advertisements
خضعت النجمة سيرين عبد النورللتعقيم من طاقم العمل وهذا من ضمن طرق الوقاية من فيروس كورنا المستجد قبل تصوير مشاهد من مسلسلها الجديد "دانتيل" والمقرر خوضه السباق الرماضي المقبل لعام 2020.

ونشرت "عبد النور"، فيديو لها أثناء مرحلة التعقيم وهي ترتدي "كمامة وقفازات" وأحد الأشخاص يقوم بنثر على جميع جسدها مواد تعقيمية وكتبت على هذا الفيديو تعليقا قائلة "بليز ما تضحكو علي بس هيك كنا نفوت عالتصوير" وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وواجه عدد من الفنانين فيروس كورونا بطرق وقاية متعدد ومنهم راغب علامة حيث ابتكر طريقة جديدة للمصافحة بدل المصافحة بالأيد وأيضا هيفاء وهبي من خلال مشاركتها لصورة وهي ترتدي "الكمامة".

وأصدر مدير الأمن العام اللبناني قرار بوقف جميع الرحلات الجوية والبحرية من وإلى إيطاليا وكوريا والصين لمدة أسبوع ومنع دخول جميع القادمين من الدول التي تشهد انتشار لهذا المرض.

مسلسل "دانتيل" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم محمود نصر ووسام فارس وسارة ابي كنعان وسلوم حداد وهو تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثني صبح وهو إنتاج جمال سنان.

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا" وهو بطولة يعقوب الفرحان والمطربة بوسي ووسام فراس وعدد كبير من الفنانين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقف الرحلات الجوية سيرين عبد النور دانتيل اليو التعقيم من كورونا

أخبار تهمك

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل في إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. خبر صادم لسكان محافظة الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يخطط لصدمة لريال مدريد بشان كريستيانو رونالدو

منذ نصف ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ أقل من ساعتين

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ارتفاع إصابات كورونا بقطر إلى 401 حالة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رسالة قوية من السيسي لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد توقف الدوري.. فرمان ناري من فايلر للاعبي الأهلي

منذ ساعة

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد خطوبتها من أبوهشيمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

مياه الشرب بالجيزة تُحذر من خطأ كارثي يرتكبه المواطنين ببالوعات الصرف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

سيرين عبدالنور تشع جمالًا وأنوثة بالأحمر

بفستان أحمر مثير.. سيرين عبدالنور تستعد للعيد

سيرين عبدالنور تقضي أوقاتًا سعيدة مع عائلتها في المنزل (صورة)

لوك جديد.. سيرين عبدالنور تحتفل بالكريسماس

سيرين عبد النور في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "دانتيل"

سيرين عبدالنور فى أحدث ظهور لها: "الشهرة حلوة من بعيد ..عن قريب مش هينة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:55 م

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

02:06 م

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

03:33 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل في إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status