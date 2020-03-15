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أول تعليق من محمود علاء بعد تجديد تعاقده مع الزمالك

الأحد 15/مارس/2020 - 07:33 م
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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أعلن نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تجديد عقد مدافعه محمود علاء وعبر اللاعب الدولي المصري عن سعادته الكبيرة بعد تجديد عقده مع النادي لمدة 5 سنوات.


وقال محمود علاء في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "أبذل أقصى ما لدي مع الفريق، من أجل إسعاد جماهير النادي، ولدينا طموحات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث نسعى لحصد المزيد من الألقاب، نتطلع للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا،شرف لي التواجد بين صفوف الزمالك، حيث يمنحني ذلك شخصية قوية داخل الملعب، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير بشكل مستمر".


يذكر أن اللاعب الدولي المصري محمود علاء يعتبر عنصر أساسيا مع نادي الزمالك منذ انضمامه للفريق من صفوف نادي وادي دجلة حيث استطاع أن يتوج مع الزمالك ببطولة كأس مصر بالإضافة إلي كأس الاتحاد الأفريقي و السوبر المصري و الأفريقي.

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