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قطر تعلن إيقاف وسائل المواصلات العامة اعتبارا من الأربعاء بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 07:26 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت قطر، مساء اليوم الأحد، إيقاف جميع الرحلات القادمة للدوحة اعتبارا من الأربعاء لمدة 14 يوما قابلة للتجديد في إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن سجلت وزارة الصحة القطرية، مساء اليوم الأحد، إصابة 64 شخصا بفيروس كورونا وارتفاع حصيلة المصابين إلى 401.

ويذكر أن سجلت وزارة الصحة العامة القطرية، أمس السبت، 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19). 

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي، إن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم بلغ حتى اليوم 6788 حالة، وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 337، فيما سجلت 17 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقاً بين العمالة الوافدة ممن هم في الحجر الصحي.

وأشارت إلى أنه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت الصحة القطرية أن الجهات المختصة في الوزارة مستمرة في توسيع دوائر البحث وإجراء الفحوصات اللازمة لكل من كان على تواصل مع الحالات المؤكدة.
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