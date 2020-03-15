عاجل.. الحكومة تحسم الجدل في إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات





وأكد مجلس الوزراء في بيانه، أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات ساري لمدة أسبوعين فقط، اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأعلنت الحكومة، أنه سيتم استئناف الدراسة وعقد الامتحانات في موعدها المقرر.

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، عبر فيسبوك، تكذيبا للشائعة التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن اتجاه الحكومة لإلغاء الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات.