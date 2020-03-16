"التعلم عن بُعد"... كيف مر اليوم الأول للدراسة أونلانين

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ابتداء من الأحد 15 مارس الجاري ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة الكورونا، كما قرر تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الكورونا، ووضعت التعليم العالي، عدد من السيناريوهات بعد قرار رئيس الجمهورية لاستخدام الطرق الحديثة الإلكترونية.





التعلم عن بُعد

اجتمع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع رؤساء الجامعات، بفيديو كونفرانس، من مقر المجلس الأعلى للجامعات، للتأكد من استعداد الجامعات لتطبيق "التعليم عن بُعد".





وكشف بيان وزارة التعليم العالي، أن الوزير تأكد عبر الفيديو كونفرانس من تدريس الجامعات بتقنية التعليم عن بُعد، لمساعدة الطلاب من متابعة يومهم الدراسي، واطلع عبد الغفار على مراحل التطبيق التى اتخذتها الجامعات للمحافظة على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب بالانقطاع المؤقت عن الدراسة.





وأضافت الوزارة، أن التعليم عن بُعد يوفر آلية استقبال استفسارات أولياء الأمور، متابعة العملية التعليمية، وإيصال رسالة التعليم من خلال منصات التعليم الإلكترونى.





محاضرات أونلانين

وأعد أعضاء هيئة التدريس، المقررات الدراسية في power point، وفيديوهات، ورفعها على "Google Drive"، مع منح الطلاب القدرة على تحميل المحاضرات، يمكن للطلاب التواصل مع الجامعات والحصول على CD أو فلاشة بالمقررات، بالإضافة إلى عملية تقييم المحاضرة.





وكشف رؤساء الجامعات، انتظام العملية التعليمية، وتواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب من خلال المواقع الإلكترونية، والمنصات الإلكترونية، وقنوات اليوتيوب التعليمية ببعض الجامعات، ووسائل التواصل الاجتماعي.





جامعة القاهرة

وأجرت جامعة القاهرة، أول تجربة للتعلم عن بعد باستخدام منصات التواصل الإلكترونى الحديثة ضمن خطة الجامعة حيث شرحت الكلية الدرس، صباح اليوم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كما طبقت كلية الآداب جامعة عين شمس محاضرات التعلم عن بعد





وقرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منح الموظفات والأكاديميات الحاضنات لأطفال في الحضانة أو مرحلة التعليم الابتدائي إجازة خلال فترة تعليق الدراسة للمحافظة على سلامة الأطفال من العدوى عند الاختلاط الخارجي.





وكما قرر الدكتور محمد الخشت، العمل بنصف القوة بين موظفى الجامعة بالتناوب، خلال فترة الأسبوعين للتخفيف أعداد المتواجدين بالجامعة وتقليل العدوى، يستثنى من قرار العمل الموظفين بإدارات: الخدمات الإلكترونية، والشئون الهندسية، والمالية والاستحقاقات، والأمن الإدارى والحماية المدنية، والمستشفيات.





عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، قرار العمل بنصف القوة موظفي الإدارة العامة بالجامعة بالتناوب خلال فترة الأسبوعين، ويضع مديرى العموم النظام يضمن استمرار العمل خلال هذه الفترة بما لا يؤثر على حسن الأداء.





يستثنى من هذا القرار الموظفين بإدارات وحدات التعليم الالكترونى وIT بالكليات، إدارة تكنولوجيا المعلومات CIO وشبكة المعلومات الجامعية، مركز إنتاج المقررات الالكترونية، الإدارة العامة للامن الجامعى، إدارة الدفاع المدنى، إدارة الخدمات الداخلية بالإدارة بالإدارة العامة للشئون الإدارية، الإدارة العامة للشئون الهندسية.





جامعة حلوان

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تستخدم التكنولوجيا الحديثة في كليات الفنون التطبيقية والحاسبات والمعلومات والصيدلة والطب والتمريض والعلوم، قد اتاحت 8 كليات المحاضرات للطلاب من خلال تطبيق الواتساب، باستخدام الباور بوينت، وجوجل درايف واليوتيوب.





وأضاف نجم، أن الجامعة كلفت كلية الحاسبات والمعلومات للعمل كمستشار بالكليات الأخرى بالجامعة، لمساعدتها في استخدام التكنولوجية، موضحا أن كليات الجامعة تعمل على توفير الإمدادات التكنولوجيا للكليات التي لا يوجد بها.





جامعة كفر الشيخ

أكد الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة وضعت خطة للتعامل مع الطلاب باستخدام الإنترنت حيث تتيح الجامعة المحاضرات للطلاب من خلال استخدام موقع الجامعة الرسمي، ومنصات التواصل الاجتماعى.





أضاف دسوقي، توفير دليل لاستخدام منصات المواقع الإلكترونية الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى خدمات التخزين ورفع المحاضرات على الموقع الإلكتروني للجامعة



