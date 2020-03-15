Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. ريال مدريد يقرر التخلص من نجم الفريق في الصيف

الأحد 15/مارس/2020 - 07:24 م
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
Advertisements
اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني قرار ناري بشأن واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال مدريد يقرر التخلص من بيل

وكشفت صحيفة "الديسمارك" الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز رئيس النادي قرر التخلص من الوليزي جاريث بيل جناح الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة أن بيريز هو من أصبح يريد التخلص من بيل في الصيف القادم وذلك بسبب كثرة إصابات اللاعب في الفترة الأخيرة وعدم استفادة النادي منه.

عائق وحيد أمام رحيل بيل عن ريال مدريد

وكان جاريث بيل قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف ريال مدريد منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنت تعطل رحيل اللاعب أكثر من مرة.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن العائق الوحيد أمام رحيل بيل عن صفوف نادي ريال مدريد هو الراتب الضخم الذي يحصل عليه اللاعب مع الفريق والذي لا يقدر سوى أندية قليلة على دفعه.

مشاركات جاريث بيل مع نادي ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك جاريث بيل في ١٩ مباراة فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.
Advertisements

أخبار تهمك

مياه الشرب بالجيزة تُحذر من خطأ كارثي يرتكبه المواطنين ببالوعات الصرف

منذ حوالي 3 ساعات

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يفرض شرطا وحيدا على فايلر لتجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

خسائر فادحة بسبب كورونا.. برشلونة أكبر المتضررين والبريميرليج يفقد 750 مليون

منذ ساعتين

عاجل.. خبر صادم لسكان محافظة الجيزة

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد خطوبتها من أبوهشيمة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. رسالة قوية من السيسي لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ ساعة الا ربع

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 12 ساعة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:55 م

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

02:06 م

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

03:56 م

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

03:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status