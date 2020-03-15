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الإمارات تعلن تسجيل شفاء 3 حالات إضافية لمصابين بـ كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 07:19 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الأحد، تسجيل شفاء 3 حالات إضافية لمصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 26 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من بنجلاديش وشخص من الهند.

وأكدت الوزارة أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.

وأشارت إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

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