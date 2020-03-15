هاني شاكر يهدد مخرجة كليب "كيف بتنسى"

يستعد الفنان هاني شاكر، لطرح أغنيته الجديدة "كيف بتنسى"، باللهجة اللبنانية بعد أن انتهى من تصوير كليب الأغنية وهي من ألحان الفنان وليد توفيق وإخراج هنا الحافظ لأول مرة في مجال الإخراج ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.



وذكر "شاكر" من خلال إحدى الحوارات الصحفية أنه اختار المخرجة هنا الحافظ لأنه يفضل أن يكون التصوير به شئ مختلف ووصفها قائلا:"بجد أنا بحب صورها بحب عينها فعلا بتعرف تطلع أحلى حاجة في اللي اودامها" وتابع كلامه بشكل من التهديد الفكاهي قائلا: "حبيت أجرب.. بس عارفة يا هنا لو طلع وحش".



ويستعد أيضا الفنان هاني شاكر للإنضام إلى لجنة تحكيم "THE VOICE SENIOR " الذي يتم عرضه على قناة MBC. ويستهدف الأشخاص الأكثر من 60 عام ويشاركه في اللجنة نجوى كرم وسميرة سعيد وملحم زين ومن المقرر عرض أولى حلقات البرنامج 21 مارس المقبل.



وكان هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية قد اصدر قرار بإنشاء شعبة "الأداء الشعبي" وليس هذا ما يسمى بالمهرجانات وتضع النقاب على هذه الشعبة قواعد ويكون حق النقابة في إلغاء الترخيص بناءا على الإقرار الموقع وذالك لمن لا يلتزم بهذه القواعد ويتم إعطاء الترخيص لمدة سنة.



وقامت نقابة الموسيقين بمناشدة المجلس الإعلام على لتنظيم الإعلام بعدم ظهور أي مصنف غير مصرح به رقابيا أو نقابيا يمس الذوق العام وذالك على كل القنوات الفضائية والنيل سات.