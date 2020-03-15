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ريال مدريد يحدد مطالب مفاجئة للموافقة على التخلي عن نجم الفريق

الأحد 15/مارس/2020 - 07:16 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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حدد نادي ريال مدريد الإسباني مطالبه النهائيه للتخلي عن واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أرسنال يرغب في شراء عقد سيبايوس

وكان نادي أرسنال الإنجليزي قد اظهر رغبة في التعاقد مع الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط الفريق والمعار من صفوف نادي ريال مدريد.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه بسبب تألق سيبايوس مع نادي أرسنال قرر النادي شراء عقده بشكل نهائي قبل انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

ريال مدريد يحدد مطالبه للموافقة على بيع سيبايوس

وأكدت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية أن نادي ريال مدريد لا يمانع في بيع سيبايوس في نهاية الموسم الجاري ولكن لديه شروط.

وكشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يشترط الحصول على مبلغ 40 مليون يورو للموافقة على بيع داني سيبايوس لأي نادي يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مشاركات داني سيبايوس مع نادي أرسنال هذا الموسم

وقد شارك داني سيبايوس في 24 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.
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